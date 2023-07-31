Женщина нашла на пляже останки русалки

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Бобби-Ли Оутс с семьей отправились на пляж Кеппел-Сэндс в Квинсленде, Австралия, надеясь найти место для кемпинга. Но они были ошеломлены, когда обнаружили странные останки существа, которое никто не мог с уверенностью идентифицировать. Она сразу подумала, что это может быть русалкой из-за присутствия хвоста и конечностей, но также заметила череп с вытянутой челюстью и волосами, напоминающими коровьи или кенгуру.

Фото: архив

Бобби-Ли Оутс поделилась фотографиями находки в Facebook, пытаясь получить ответы от других пользователей. Она была взволнована возможностью, что это может быть неизвестный вид существа. Однако, когда она получила комментарии, оказалось, что некоторые пользователи предполагают, что это дюгонь - морское млекопитающее, которое похоже на китов и может вырасти до четырех метров в длину.

Роб Девиль, глава Лондонского зоологического общества, проанализировал фотографии и сделал предположение, что это мог быть маленький кит. Он уточнил, что не знаком с местными видами, поэтому не может дать окончательного ответа.

Таким образом, происхождение этих останков остается загадкой. Мнения разделились, и пока нельзя с уверенностью утверждать, кому принадлежало это двухметровое тело с хвостом и конечностями. Возможно, потребуется дополнительное исследование или экспертиза, чтобы разгадать эту таинственную находку на пляже.

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