Как избавиться от назойливых насекомых летом

1:40 Your browser does not support the audio element. Интересные Новости

Лорен Кисси из Вашингтона, США, поделилась умным советом на своей странице в Instagram о том, как защитить себя от назойливых насекомых во время летних дней. Ее метод не только эффективен, но и доступен по стоимости. Она рассказала, что идея пришла к ней, когда они с семьей отправились в отпуск на Гавайи. Она решила не использовать химические спреи и репелленты, но понимала, что нужна какая-то защита.

Фото: instagram.com / anastasiagav

Таким образом, Лорен решила попробовать натуральный вариант защиты и использовала ванильный экстракт. Она просто смочила бумажную салфетку в экстракте и втерла его в кожу на тех местах, где насекомые могут укусить — на ступнях, лодыжках, запястьях и т. д.

Лорен отмечает, что запах ванильного экстракта приятен и не сравним с запахом химических средств. Она уверена, что это действительно работает, даже если использовать небольшое количество. Еще одним преимуществом является его экономичность и отсутствие токсичных химикатов, что делает этот метод более безопасным для здоровья.

Женщина рассказала, что наносит экстракт два раза в день и пока не испытала неприятных укусов насекомых. Ее рекомендация вызвала интерес у многих пользователей. Один из них планирует попробовать этот метод в следующем путешествии, а другой планирует протестировать его в походе через несколько недель. Все были приятно удивлены этой необычной, но эффективной идеей защиты от насекомых.

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