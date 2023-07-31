Женщина продала свой дом, чтобы сделать подтяжку лица

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Келли Бизли, 50-летняя женщина из Мараны, штат Аризона, рассказала о своем удивительном опыте с косметическими процедурами, которые помогли ей выглядеть моложе и чувствовать себя прекрасно. Она начала делать инъекции ботокса и использовать филлеры еще в двадцатилетнем возрасте, но последние изменения в ее лице заставили ее искать более радикальные решения.

Фото: Келли Бизли

Она желала сделать расширенную подтяжку лица, шеи, губ и пересадку жира с бедер, но американские пластические хирурги запросили слишком высокую сумму, что оказалось недоступным для нее. Однако она увидела в социальных сетях другую женщину, которая рассказывала о косметической клинике в Мексике и решила попробовать этот вариант.

С помощью группы в Facebook, организующей операции в Тихуане, Мексика, она получила предложение за 10 800 фунтов стерлингов на процедуры. Келли приняла решение и отправилась на операцию.

Четырехчасовая операция прошла успешно, в результате которой ей убрали жир с бедер и пересадили его в губы и лицо. Она рассказала, что не испытывала боли, только некоторый дискомфорт. После операции она остановилась в отеле и спустя пять месяцев она почувствовала себя феноменально и была довольна естественным результатом.

Теперь Келли живет на фургоне и путешествует, наслаждаясь своей новой внешностью. Она признала, что ей потребовалось время, чтобы привыкнуть к своему измененному облику, но теперь она чувствует себя прекрасно. Для нее пластическая хирургия не является позором, а возможностью прожить самую сказочную жизнь.

Келли заключила, что пластическая хирургия помогла ей ощутить себя увереннее и счастливее, и она советует всем делать то, что им нравится и приносит радость. Она считает, что нельзя допускать осуждения или стереотипы, и каждый имеет право на свои решения и желания.

Facebook — запрещенная в России социальная сеть.

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