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Чех перенес остановку сердца после употребления свинины

2:59
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Медики недавно представили редкий случай аллергической реакции у мужчины из Чехии после употребления свинины в пищу. Причина этого необычного состояния была связана с укусом клеща, что привело к развитию синдрома альфа-гал, известного также как аллергия на красное мясо. Этот странный синдром вызван вероятно необычной реакцией антител на слюну клеща, которая попадает в организм после укуса.

Чех перенес остановку сердца после употребления свинины
Фото: pixabay. com

68-летний мужчина, проживающий вблизи Пльзеня, приготовил для себя острые свиные почки на ужин. Примерно через час после ужина, его жена обнаружила его в состоянии тяжелого дыхания. Она немедленно вызвала скорую помощь, и хотя сердце мужчины временно остановилось, он был успешно реанимирован оператором по телефону. Прибывшие медики выявили, что у него застрял клещ, который был быстро удален.

На первых этапах обследования медики обнаружили повышенный уровень лейкоцитов и пятно в легких, что вызвало подозрения на сепсис от пневмонии. Но, когда жена пациента упомянула, что после ужина мужчина почувствовал зуд, врачи стали подозревать аллергическую реакцию. Дополнительные анализы показали признаки анафилаксии, опасной для жизни аллергической реакции. Учитывая аллергию на красное мясо и наличие клеща, медики сделали предположение о синдроме альфа-гал. Положительные результаты тестов на специфические антитела, вызывающие аллергию на красное мясо, подтвердили диагноз.

Синдром альфа-гал, также известный как "аллергия на красное мясо", вызывается сахаром альфа-гал, который содержится только в мясе млекопитающих, таких как свинина, говядина, баранина и оленина. Пациенты с этой аллергией должны избегать красного мяса, а также следить за молочными и желатиновыми продуктами, содержащими альфа-гал. Симптомы синдрома обычно появляются через несколько часов после употребления красного мяса и могут включать сыпь, отек рта и горла, что может привести к опасным проблемам с дыханием.

Причины, вызывающие синдром альфа-гал, до сих пор не до конца понятны, и исследователи продолжают изучать этот редкий синдром. Также сложность заключается в том, что тесты на аллергию могут быть ненадежными, и пациенты могут не знать о наличии этой аллергии до тех пор, пока не почувствуют симптомы после употребления красного мяса. Эксперты также предупреждают, что случаи синдрома альфа-гал могут увеличиваться из-за распространения клещей в результате глобального потепления.

Хотя синдром альфа-гал является редким явлением, его важно отмечать и знать о нем, чтобы предпринять необходимые меры предосторожности и избегать возможных осложнений при употреблении красного мяса.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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