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Необычная история первого фото Марса

3:36
Интересные Новости

Первое изображение с Марса, которое было представлено по телевидению в 1965 году, стало знаковым моментом в истории исследования Красной планеты. Однако оказалось, что это не просто фотография, а что-то более сложное. Это было представление в цвете цифровых данных, полученных и переданных на Землю зондом "Маринер-4" в летом 1965 года, сообщает CNN. Бригада специалистов трудилась, чтобы пиксель за пикселем раскрасить это изображение. Его значимость сохраняется и по сей день, и оно дало начало эре открытий и исследований Марса, которая продолжается до сегодняшнего дня.

Необычная история первого фото Марса
Фото: архив

В 1962 году зонд "Маринер-2" стал первым космическим аппаратом, который пролетел мимо другой планеты - Венеры. Этот знаменательный момент в истории космических исследований воодушевил инженеров НАСА на более амбициозный проект - фотографирование планет из космоса. Затем, 5 ноября 1964 года, стартовал "Маринер-3", но вскоре после старта он потерял энергию из-за проблем с отделением обтекателя и разворотом солнечных батарей. В результате был разработан модернизированный дизайн, и через три недели запущен "Маринер-4" в свою 228-дневную миссию к Марсу.

На борту "Маринера-4" установлена была телевизионная камера, позволяющая наблюдать планету вблизи, а также шесть научных инструментов для изучения марсианской поверхности и атмосферы. В ночь на 14 июля 1965 года зонд пролетел над поверхностью Марса на расстоянии около 10 000 километров и сделал 22 снимка планеты. Для передачи данных обратно на Землю использовалась первая цифровая система обработки изображений вне нашей планеты. Данные от камеры преобразовывались в цифровой формат и передавались с космического аппарата на Землю со скоростью всего 8 1/3 бит в секунду. Передача одного изображения занимала десять часов, что было невероятно медленно.

Члены команды "Маринера-4" в Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене решили взять инициативу в свои руки. Они преобразовали цифровые данные, представляющие изображение Марса, в пиксели с помощью полосок и начали буквально раскрашивать эти пиксели. Они разработали цветовой ключ и, следуя ему, раскрасили числа, чтобы создать картину. Таким образом, кадр за кадром, они воссоздали качественное изображение планеты Марс, которое стало первым представлением о Марсе, показанным по телевидению, до того как была выпущена официальная фотография.

Снимки, сделанные "Маринером-4" в период с 15 июля по 3 августа 1965 года, открыли для ученых много интересного на Марсе, таких как кратеры на его поверхности и облака в атмосфере. Значимость первых документированных изображений Марса, полученных "Маринером-4", побудила к желанию узнать о Красной планете еще больше. С тех пор исследования и исследователи, включая зонды Perseverance и Curiosity, вертолет Ingenuity и флот орбитальных аппаратов, продолжают раскрывать ее секреты и продвигать науку вперед.

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Илон Маск Бьёт Тревогу! Он Рассказал об УЖАСАЮЩЕМ Открытии NASA на Марсе
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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