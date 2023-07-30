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Секс-шок туриста на отдыхе в Греции: Священник в монастыре заставил его раздеться, хотел помазать гениталии

1:39
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Полиция Греции задержала священника после жалобы эстонского туриста на его неподобающее поведение. Молодой человек заявил, что священник помазал его гениталии, объясняя это тем, что он страдал от сыпи.

Секс-шок туриста на отдыхе в Греции: Священник в монастыре заставил его раздеться, хотел помазать гениталии
Фото: Getty Images)

Инцидент произошел на греческом острове Родос, когда 30-летний эстонец возвращался в монастырь со своей девушкой, чтобы забрать там оставленное им распятие. Когда священник заметил его, он пригласил молодого человека в другую комнату, где сказал, что у него есть для него «особый подарок». В этот момент священник попросил туриста раздеться, объясняя, что хотел помазать его святым елеем. Запутавшись в ситуации, турист не знал, как реагировать, и просто смотрел, как священник наносил елей на его тело, включая интимные места.

Позже в тот же день, молодой человек обратился в местное отделение полиции и подал заявление о произошедшем. Священник попытался оправдать свои действия, утверждая, что он помазал туриста из-за сыпи, которой тот страдал. Однако полиция взяла дело под свое расследование и задержала 49-летнего священника.

Дело было передано в прокуратуру окружного суда Родоса для дальнейшего рассмотрения и детального расследования. Важно отметить, что такие обвинения требуют серьезного и тщательного изучения, чтобы определить, было ли это неподобающее поведение или случайное недопонимание. Полиция и суд должны тщательно выяснить все обстоятельства, чтобы принять справедливое и обоснованное решение.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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