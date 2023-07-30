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Брюнетке сделали операцию, чтобы она снова стала девственницей

1:56
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22-летняя модель и инфлюенсер Джулия Медейрос рассказала о том, что она заплатила около 9000 долларов (8100 евро) за операцию по реконструкции влагалища, чтобы снова стать девственницей. Однако недавно она получила необычное предложение от некоего поклонника, который был готов заплатить ей целых полмиллиона долларов (453 000 евро), чтобы лишить ее снова обретенной девственности. Предложение якобы началось с 10 000 долларов и увеличивалось с каждым днем, пока не достигло указанной суммы.

Брюнетке сделали операцию, чтобы она снова стала девственницей
Фото: соцсети

Однако Медейрос утверждает, что для нее нет стоимости, ради которой она продаст свою честность. Она приберегает это для будущего, правильного мужчины, и не желает обменивать это за деньги. В своем рассказе она поделилась, что потеряла свою девственность в возрасте 17 лет, и она пожалела о сексуальных отношениях с тем человеком, который обманул ее обещаниями замужества, детей и семьи, а затем просто исчез из ее жизни. Сейчас она ищет настоящие отношения, где будет любима и сможет любить своего партнера.

Интересно, что она призналась, что это уже не первый случай, когда ей предлагают деньги за ее девственность. С тех пор, как она сделала операцию по восстановлению девственной плевы, ей часто предлагают весьма высокие суммы денег, однако она всегда отказывается от таких предложений.

Для Джулии Медейрос следующий опыт секса будет связан только с любовью, поскольку она является романтически настроенным человеком. Она мечтает о высоком и финансово успешном мужчине с рыжими или светлыми волосами, который станет ее принцем на белом коне. Ее поиск настоящей любви и искренних отношений продолжается, и она надеется, что найдет свою половинку в будущем.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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