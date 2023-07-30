Врачи рассказали, как долго нужно жевать жвачку

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Жевательная резинка без сахара может быть полезной для предотвращения кариеса и укрепления лицевых мышц, но важно знать, сколько времени ее следует жевать, чтобы избежать нежелательных последствий. Специалист по стоматологии, Халед Касем из Барселоны, рекомендует не жевать жвачку более пятнадцати минут.

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Важно понимать, что слишком продолжительное жевание жевательной резинки может вызвать проблемы. Проглатывание жвачки может привести к раздражению желудка и даже вызвать тошноту, рвоту и диарею. Это происходит потому, что желудок не может переварить жевательную основу, и она может задержаться в организме, что в редких случаях может привести к закупорке кишечника.

Несмотря на это, жевательная резинка без сахара имеет свои преимущества. Она помогает снизить вероятность развития кариеса, так как стимулирует выработку слюны, которая удаляет остатки пищи с зубов и нейтрализует кислоты, которые могут вызывать размножение бактерий во рту.

Однако стоит помнить, что если жевать жвачку слишком долго, это может повредить эмаль на зубах и привести к деминерализации зубов. При длительном жевании резинки можно оказать чрезмерное давление на височно-нижнечелюстные суставы (ВНЧС), что может привести к проблемам с челюстью и вызвать симптомы, такие как боль, ригидность, затруднения с открытием и закрытием рта, щелканье челюсти и головные боли.

Исследования также показывают, что регулярное жевание резинки может вызывать головные боли у людей, склонных к ним, и усугубить другие проблемы со здоровьем, связанные с костями и мышцами, особенно у пациентов с определенными заболеваниями, такими как артрит или остеопороз.

В итоге, жевательная резинка без сахара может быть полезным средством для здоровья рта и лицевых мышц, но важно соблюдать разумные пределы и избегать чрезмерного жевания. Лучше всего следовать рекомендациям стоматолога и обратиться за консультацией, если у вас есть какие-либо проблемы со здоровьем рта или челюсти.

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