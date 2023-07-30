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Врачи рассказали, как долго нужно жевать жвачку

2:11
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Жевательная резинка без сахара может быть полезной для предотвращения кариеса и укрепления лицевых мышц, но важно знать, сколько времени ее следует жевать, чтобы избежать нежелательных последствий. Специалист по стоматологии, Халед Касем из Барселоны, рекомендует не жевать жвачку более пятнадцати минут.

Врачи рассказали, как долго нужно жевать жвачку
Фото: Pexels

Важно понимать, что слишком продолжительное жевание жевательной резинки может вызвать проблемы. Проглатывание жвачки может привести к раздражению желудка и даже вызвать тошноту, рвоту и диарею. Это происходит потому, что желудок не может переварить жевательную основу, и она может задержаться в организме, что в редких случаях может привести к закупорке кишечника.

Несмотря на это, жевательная резинка без сахара имеет свои преимущества. Она помогает снизить вероятность развития кариеса, так как стимулирует выработку слюны, которая удаляет остатки пищи с зубов и нейтрализует кислоты, которые могут вызывать размножение бактерий во рту.

Однако стоит помнить, что если жевать жвачку слишком долго, это может повредить эмаль на зубах и привести к деминерализации зубов. При длительном жевании резинки можно оказать чрезмерное давление на височно-нижнечелюстные суставы (ВНЧС), что может привести к проблемам с челюстью и вызвать симптомы, такие как боль, ригидность, затруднения с открытием и закрытием рта, щелканье челюсти и головные боли.

Исследования также показывают, что регулярное жевание резинки может вызывать головные боли у людей, склонных к ним, и усугубить другие проблемы со здоровьем, связанные с костями и мышцами, особенно у пациентов с определенными заболеваниями, такими как артрит или остеопороз.

В итоге, жевательная резинка без сахара может быть полезным средством для здоровья рта и лицевых мышц, но важно соблюдать разумные пределы и избегать чрезмерного жевания. Лучше всего следовать рекомендациям стоматолога и обратиться за консультацией, если у вас есть какие-либо проблемы со здоровьем рта или челюсти.

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ЧТО БУДЕТ ЕСЛИ ЖЕВАТЬ ЖВАЧКУ МЕСЯЦ?!
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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