У мужчины в пищеводе нашли осьминога

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Если вы являетесь поклонником осьминогов, теперь следует быть особенно осторожным при их потреблении, так как одному пациенту пришлось обратиться в больницу после того, как осьминог застрял у него в пищеводе.

Фото: earthtouchnews. com

Медики были удивлены, когда выяснили причину его дискомфорта в горле — восьминогий моллюск застрял в его пищеводе. Сингапурец ощутил первые симптомы, когда у него начались рвота и проблемы с глотанием после употребления кальмаров. После проведения компьютерной томографии было обнаружено плотное образование в его теле, и последующее обследование показало, что осьминог с щупальцами застрял в пяти сантиметрах от границы пищевода и желудка.

Этот случай не первый своего рода. Ранее, в 2016 году, двухлетнего мальчика из Канзаса, США, пришлось госпитализировать после того, как он случайно застрял в горле осьминога, пока ел суши. Кроме того, каждый год в Южной Корее происходят несколько смертельных случаев из-за саннакчи — блюда из живого осьминога, которое считается деликатесом. Причиной таких трагедий обычно становится то, что присоски осьминога прилипают к стенкам горла, вызывая удушье у потребителя.

В свете этих случаев стоит быть особенно внимательным при потреблении осьминогов или блюд из них, чтобы избежать подобных осложнений. Необходимо помнить о возможных рисках и принимать меры предосторожности, чтобы наслаждаться этими существами безопасно и не подвергать себя опасности удушья.

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