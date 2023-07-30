Гробовщик рассказал, что происходит с грудными имплантатами после смерти женщины: такого вы точно не ожидали!

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Один гробовщик решил ответить на вопрос одного из своих подписчиков в TikTok о том, что происходит с искусственными грудными имплантатами после захоронения. Джеральд Ледфорд из Арканзаса разъяснил, что силиконовые имплантаты груди не удаляются после смерти человека, они остаются с телом даже после захоронения.

Фото: nypost. com

В видеоответе он пояснил: "Мы их не убираем. Они ваши, вы их купили или кто-то купил для вас. Вы уносите их с собой в могилу".

Он добавил, что если тело забальзамировано, бальзамирующая жидкость помогает сохранить ткани и замедляет процесс разложения. Таким образом, даже после смерти грудные имплантаты останутся нетронутыми.

Помимо этого, Джеральд Ледфорд развеял миф о том, что волосы и ногти продолжают расти на трупе после смерти. Он объяснил, что эта ложная идея возникает из-за процесса бальзамирования, который обезвоживает тело и делает кожу вокруг них сморщенной, что создает впечатление роста волос и ногтей.

Это заявление вызвало различные реакции у пользователей. Некоторые отреагировали юмором, задавая шутливые вопросы о скелете с силиконовыми имплантатами. Другие женщины, которые прошли подобную процедуру, почувствовали облегчение, узнав, что их ценные имплантаты останутся с ними навсегда. Одна из них шутила: "Я заплатила за них очень много денег, я рада, что они остаются со мной".

Таким образом, объяснение гробовщика проливает свет на судьбу искусственных грудных имплантатов после смерти, приводя к пониманию, что они действительно остаются с человеком, даже когда он уже покинул этот мир.

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