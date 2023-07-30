Скоро эксперты планируют отправиться на исследование астероида, который может содержать драгоценные металлы ошеломляющей стоимости, достаточной для сделать всех жителей Земли миллиардерами. Однако главная цель этой миссии заключается не в обогащении, а в получении новых знаний о космическом объекте.
Этот удивительный астероид известен как Психея 16, и астрономы знают о его существовании давно - он был впервые обнаружен в 1852 году. Психея 16 находится в пространстве между орбитами Марса и Юпитера, примерно в 480 миллионах километров от Земли. Известно, что он содержит огромные запасы железа, никеля и золота, которые, предполагается, имеют стоимость порядка 10 000 квинтиллионов долларов.
На данный момент у НАСА есть планы построить космический корабль для отправки к миссии на астероид Психея 16, и запуск запланирован на 5 октября. Официальное заявление от НАСА подчеркивает, что основной целью миссии является исследование этого астероида и понимание процессов формирования планетарных ядер.
"До дня запуска осталось менее ста дней, и наши команды инженеров и техников работают практически круглосуточно, чтобы обеспечить готовность космического аппарата к долгому путешествию на расстояние около четырех миллиардов километров к этому богатому металлами астероиду. Мы надеемся, что миссия раскроет перед нами новые тайны о планетарных ядрах и процессах их формирования", - заявили эксперты НАСА.
Миссия уже планировалась на прошлый год, однако ее старт был отложен из-за необходимости провести дополнительные испытания. Ожидается, что сама миссия продлится около шести лет. После достижения астероида Психея 16, космический аппарат проведет примерно 26 месяцев на его орбите, собирая данные и фотографируя поверхность, чтобы получить новое и уникальное понимание о том, что скрывается внутри этого загадочного космического объекта.
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