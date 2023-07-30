Берете ли вы презервативы в отпуск? Никогда не перевозите их в таком виде! Есть большой риск

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Когда вы отправляетесь в отпуск, важно позаботиться о том, чтобы у вас было все необходимое, включая презервативы, если вы находитесь в отношениях или надеетесь на летний роман. Однако перед упаковкой их в чемодан, убедитесь, что делаете это правильно, чтобы сохранить их качество и эффективность.

Фото: https://www.cartacapital.com.br/

Избегайте клади презервативы в багаж, особенно если вы летите на дальние расстояния. Грузовой отсек самолета может подвергаться перегреву, что может повредить материал презерватива и снизить его защитные свойства. Лучше всего упаковать презервативы в ручную кладь, чтобы избежать резких перепадов температуры и сохранить их в хорошем состоянии.

Также обратите внимание на хранение презервативов во время путешествия. Носите их в месте, где они не подвергаются сильному давлению или трению, чтобы не повредить обертку, что может привести к разрыву.

Кроме того, перед поездкой важно узнать правила места вашего отдыха относительно таких товаров. Некоторые страны запрещают ввоз секс-игрушек, а также порнографии и интимного белья. Нарушение этих правил может повлечь серьезные последствия, такие как тюремное заключение, штрафы или депортация.

Например, в Таиланде и ОАЭ секс-игрушки запрещены, а их обладание может привести к тюремному заключению или депортации. Мальдивы и Вьетнам также имеют жесткие ограничения на секс-игрушки, и их ввоз может вызвать конфискацию.

Всегда следуйте правилам страны, в которую вы путешествуете, и будьте осмотрительными с тем, что вы упаковываете в свою ручную кладь. Это поможет избежать неприятных ситуаций и наслаждаться безопасным и приятным отдыхом.

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