В Антарктиде открыты пики пирамид

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Существует множество слухов и теорий о том, что на Антарктиде была обнаружена пирамида, несмотря на то, что этот континент покрыт льдом и является практически непригодным для жизни обычных людей. Спутниковые снимки гор Элсуорт вызвали особый интерес, поскольку на них была видна гигантская масса, напоминающая по форме Великую пирамиду в Египте.

Фото: pixabay. com

Интернет заполнили теории и предположения о происхождении этой структуры. Одни считали, что это свидетельство древней цивилизации, существовавшей до потопа, около 10 000 лет назад, когда Антарктида была теплой. Другие предполагали, что за этим стоит заговор иллюминатов или даже присутствие инопланетян.

Однако профессор геологии Ирвин Эрик Риньо разъяснил, что на самом деле это не пирамида, а всего лишь гора с пирамидальной формой. В интервью Live Science он пояснил, что такие особенности называются "Пиками пирамид" и образуются в результате схождения ледников по сторонам существующей суши. В своей форме они могут напоминать пирамиду, но это просто естественные образования природы.

Такие пики пирамидальной формы не являются уникальными, и существует несколько других гор с аналогичной формой, таких как гора Буландстиндур в Исландии и гора Бордоярнес на Фарерских островах. Таким образом, слухи о пирамиде на Антарктиде развеяны, и гигантская масса на спутниковых снимках оказалась лишь еще одним интересным природным образованием этого заснеженного континента.

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