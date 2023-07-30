Вы едите в постели? Врач рассказал об отвратительных последствиях

2:28 Your browser does not support the audio element. Интересные Новости

Сэмюэл, TikToker из Сингапура, который утверждает, что является врачом общей практики, поделился тревожной причиной, по которой не рекомендуется есть в постели. В своем видео он упомянул случай молодого китайца, который столкнулся с проблемой из-за неправильной привычки оставлять полупустые пакеты с едой возле своей кровати. Однажды ночью он почувствовал острую боль в ухе и обратился к врачу. Врач сообщил ему, что в его слуховом проходе обосновалась семья из десяти тараканов, которые ползают и вызывают дискомфорт. Сэмюэл подчеркнул, что такой случай редок, но может произойти с каждым в разных странах.

Фото: Пресс-служба Нового театра

Энтомолог Коби Шал, который рассказал о подобных ситуациях еще в 2018 году, объясняет, что тараканы привлекаются запахом, который исходит от слухового прохода. Ушная сера издает аромат, похожий на летучие жирные кислоты, которые содержатся в популярных закусках, таких как хлеб, сыр и пиво. В своем видео, Сэмюэл показал кадры, на которых демонстрируется, как тараканов можно эвакуировать с помощью перекиси водорода, а также порекомендовал использовать оливковое масло для достижения того же результата. Однако он предупреждает, что не стоит самостоятельно применять средства для удаления насекомых, так как это может причинить больше вреда, чем пользы.

Ситуация с тараканами, зарывающимися в тело, не ограничивается только слуховым проходом. Недавно акушер из Гондураса Марко Каликс рассказал о случае пациентки, у которой во влагалище обнаружили таракана. Женщина испытывала проблемы со сном из-за чего-то, мешавшего во влагалищу. Последующий осмотр выявил наличие насекомого, и врачу удалось его извлечь. Оставление тараканов в интимных местах может привести к инфекциям, повреждению тканей и другим осложнениям, поэтому такие ситуации требуют внимания и своевременного вмешательства.

Вывод, который делает Сэмюэл в своем видео, состоит в том, что употребление пищи в постели может привести к подобным неприятным последствиям, связанным с наличием тараканов в окружающей среде. Он рекомендует соблюдать правила гигиены и избегать этой привычки, чтобы предотвратить возможные проблемы с здоровьем.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.