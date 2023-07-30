Мужчина остался на ночь в гостинице: То, что он там пережил, по спине мурашки по коже, сразу бы оттуда сбежали

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Танавин Хамсом, 37-летний мужчина, решил забронировать номер в гостинице в столице Таиланда Бангкоке, чтобы отдохнуть и подготовиться к работе на следующий день. Ожидая комфорта и спокойствия, он оплатил 1200 бат (около 31 евро) за ночь и получил номер 510 на пятом этаже. Но его пребывание в гостинице оказалось далеко от ожидаемого.

Фото: pixabay.com

Хамсом, будучи очень уставшим, не обратил особого внимания на свою комнату при заселении. Однако в середине ночи он проснулся от странных звуков: он слышал шаги в комнате и звук бегущей воды из ванной. Чтобы разобраться, что происходит, он включил свет и начал исследовать комнату.

В процессе своего расследования Танавин обнаружил несколько загадочных зацепок. На балконе была святыня, что необычно для гостиницы, обычно святыни находятся на первом этаже перед зданием. Кроме того, он заметил отметку на стене, которую раньше там не было. Под изголовьем двух отдельных кроватей он обнаружил лежащие монеты — это тайский обычай, люди кладут монеты туда или под матрац, чтобы купить или арендовать кровать у владельца, которого они не могли встретить. На стене он также увидел красную надпись «Смерть». Все эти необычные находки он запечатлел на свой мобильный телефон и обратился к персоналу гостиницы с просьбой поменять номер.

Позднее один из сотрудников гостиницы объяснил Хамсому происхождение этих загадочных элементов. Оказывается, святыню на балконе установили, потому что внутри гостиницы не было свободного места. Кроме того, комната, в которой он размещался, на самом деле не предназначалась для гостей и всегда была заперта. К сожалению, сотрудник, с которым он общался, был новичком и не обладал полной информацией об этой ситуации.

Таким образом, таинственные звуки и находки, с которыми столкнулся Танавин в гостинице, оказались объяснимыми и не представляли опасности. Несмотря на неудобства и проблемы со сном в первую ночь, он спокойно завершил свою поездку, осознав, что всего лишь столкнулся с неожиданными особенностями своего временного пристанища.

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