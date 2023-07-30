Мальчик поймал рыбу с человеческими зубами

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В Оклахоме маленький мальчик по имени Чарли Клинтон на выходных поймал необычную рыбу, которая сильно напоминает пиранью и обладает жутко похожими на человеческие зубы. Эта рыба называется пака, и, по словам экспертов из Департамента охраны дикой природы штата Оклахома (ODWC), она является экзотическим видом, который может представлять определенную угрозу для экосистем.

Фото: архив

Паку принадлежит к семейству Serrasalmidae и происходит из Южной Америки. Она тесно связана с пираньями и, как и они, обладает сильными зубами. Некоторые люди решают держать паку в качестве домашних животных, но когда они становятся слишком большими или не уделяют должного внимания, их безответственно выпускают в природные водоемы, такие как пруды и реки.

Однако такая практика может причинить значительный ущерб местной дикой природе. Паку является инвазивным видом, что означает, что она может нарушить баланс экосистем и стать угрозой для других местных видов. Поэтому представители ODWC обратились к рыболовам с просьбой активно удалять паку из рек и прудов, если такая возможность есть.

Эксперты отмечают, что паку может достигать длины до одного метра и весить до 40 килограммов. Несмотря на свои пугающие зубы и схожесть с пираньей, она не представляет опасности для людей. По информации от Американского музея естественной истории (AMHN), уплощенные человеческие зубы паку вероятно являются результатом их разнообразной питательной диеты, которая включает мелкую рыбу, ракообразных с твердой оболочкой, фрукты и орехи пресноводных растений.

Важно помнить, что сохранение природы и экосистем — обязанность каждого. Разумное и ответственное отношение к дикой природе поможет поддерживать баланс в природных сообществах и сохранять биоразнообразие для будущих поколений.

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