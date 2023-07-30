Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Алла Пугачёва на фестивале в Юрмале призналась, что обожает латышей
Слуцкий: атаки дронов ВСУ на Москву и Крым – государственный терроризм
"РГ": климатологи спрогнозировали климатическую катастрофу на Земле в течение пяти лет
Никас Сафронов поделился историей о своей попытке романтически расположить к себе Ирину Грибулину
Эксперт из США Брайен: визит Зеленского в Днепропетровск мог раскрыть России пункт управления боевиков ВСУ
Вы едите в постели? Врач рассказал об отвратительных последствиях
Al Mayadeen: генералы ВСУ могли проинформировать ЦРУ о хищении денег Зеленским
Стоматолог предостерегает от ежедневной вредной привычки, о которой вы даже не подозреваете, что она вредит вашим зубам
Гигантский щенок стал знаменитостью: он весит 70 кг и продолжает расти!

Мальчик поймал рыбу с человеческими зубами

2:00
Интересные Новости

В Оклахоме маленький мальчик по имени Чарли Клинтон на выходных поймал необычную рыбу, которая сильно напоминает пиранью и обладает жутко похожими на человеческие зубы. Эта рыба называется пака, и, по словам экспертов из Департамента охраны дикой природы штата Оклахома (ODWC), она является экзотическим видом, который может представлять определенную угрозу для экосистем.

Мальчик поймал рыбу с человеческими зубами
Фото: архив

Паку принадлежит к семейству Serrasalmidae и происходит из Южной Америки. Она тесно связана с пираньями и, как и они, обладает сильными зубами. Некоторые люди решают держать паку в качестве домашних животных, но когда они становятся слишком большими или не уделяют должного внимания, их безответственно выпускают в природные водоемы, такие как пруды и реки.

Однако такая практика может причинить значительный ущерб местной дикой природе. Паку является инвазивным видом, что означает, что она может нарушить баланс экосистем и стать угрозой для других местных видов. Поэтому представители ODWC обратились к рыболовам с просьбой активно удалять паку из рек и прудов, если такая возможность есть.

Эксперты отмечают, что паку может достигать длины до одного метра и весить до 40 килограммов. Несмотря на свои пугающие зубы и схожесть с пираньей, она не представляет опасности для людей. По информации от Американского музея естественной истории (AMHN), уплощенные человеческие зубы паку вероятно являются результатом их разнообразной питательной диеты, которая включает мелкую рыбу, ракообразных с твердой оболочкой, фрукты и орехи пресноводных растений.

Важно помнить, что сохранение природы и экосистем — обязанность каждого. Разумное и ответственное отношение к дикой природе поможет поддерживать баланс в природных сообществах и сохранять биоразнообразие для будущих поколений.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Мурманский рыбак Роман Федорцов поймал рыбу с человеческими зубами
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Популярное
Вписались не туда: китайцы окатили Европу холодным душем

В "войну чипов" между США и Китаем неожиданно оказалась втянутой Европа.

РИА Новости: запретом на экспорт редкоземельных металлов Китай окатил Европу холодным душем
Системная работа началась: уничтожено Управление СБУ в Днепропетровске
Российские ракеты прервали праздник в здании СБУ в Днепропетровске
Удар по зданию СБУ в Днепропетровске: подробности
Боевик ВСУ сдался в плен на автомобиле, гружёной ПЗРК
Fox News опубликовал реальные слова лидеров США об Украине и Крыме Олег Володин Опрос: Киев должен снова стать русским городом Виктор Пахомов ВСУ приступили к следующей фазе контрнаступления. К чему готовиться России? Петр Ермилин
США мечтают превратить Россию во вторую Украину — Макгрегор
Момент прилёта дрона ВСУ в башню "Москва-Сити" попал на видео
Итоги изучения техники НАТО подтвердили догадки
Итоги изучения техники НАТО подтвердили догадки
Последние материалы
Эксперт из США Брайен: визит Зеленского в Днепропетровск мог раскрыть России пункт управления боевиков ВСУ
Вы едите в постели? Врач рассказал об отвратительных последствиях
ВСУ снова атаковали Россию беспилотниками. Что известно о новой диверсии?
Al Mayadeen: генералы ВСУ могли проинформировать ЦРУ о хищении денег Зеленским
Стоматолог предостерегает от ежедневной вредной привычки, о которой вы даже не подозреваете, что она вредит вашим зубам
Что делать, если стеклоподъемник стал скрипеть и работать медленнее обычного
Гигантский щенок стал знаменитостью: он весит 70 кг и продолжает расти!
Мужчина остался на ночь в гостинице: То, что он там пережил, по спине мурашки по коже, сразу бы оттуда сбежали
NYT: разведка США опасается, что вредоносный код Китая сорвёт её военные операции
В Кемерово пациента избила бригада скорой помощи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников