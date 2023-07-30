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Советы мужчинам: никогда не делайте предложение своей партнерше в этих местах

2:05
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Эксперт по этикету, Грант Харролд, поделился советами о том, в каких местах стоит избегать делать предложение своему партнеру. Он подчеркнул, что выбор момента для помолвки может быть сложным, и важно учитывать романтический и эмоциональный контекст обоих партнеров.

Советы мужчинам: никогда не делайте предложение своей партнерше в этих местах
Фото: Сервис стоковых фотографий freepik.com

Первое правило, которое Грант Харролд указывает, — избегать делать предложение на свадьбах, похоронах или крещении. Эти события посвящены другим людям и не следует привлекать внимание к себе и своим отношениям в такие моменты.

Кроме того, Грант подчеркивает, что существует определенное место, где никогда не стоит вставать на колени — это проход в самолете. Он приводит пример видео, где кто-то делает предложение в самолете, и ждет, пока партнерка выйдет из туалета. Это не только создает неудобство для других пассажиров, которые не могут пользоваться туалетом или свободно перемещаться в проходе, но и может сделать ситуацию неловкой.

Эксперт советует выбирать романтичное, но практичное место для предложения. Это должно быть место, которое имеет особенное значение для обоих партнеров. Он также рекомендует планировать помолвку заранее и быть готовым к любым неожиданным обстоятельствам.

Грант также предостерегает от помещения обручального кольца в еду партнерки. Хотя это может показаться оригинальным и забавным жестом, такой подход несет определенные риски, связанные с возможностью проглатывания или случайного откусывания кольца. Такая ситуация может привести к нежелательным последствиям и медициному вмешательству в ночь помолвки, что точно не соответствует романтическим ожиданиям.

В итоге, правильный выбор места и момента для предложения — это важный аспект, который поможет сделать этот особенный момент еще более запоминающимся и романтичным для обоих партнеров. С учетом этикета и практичности, можно создать незабываемый опыт и укрепить свои отношения.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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