Веганы в Британии возмущены методом осветления пива

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Открытие того, что некоторые пивоварни используют визин в производстве пива, вызвало шок у веганов. Визин — это желатиноподобное вещество, полученное из переработки рыбных пузырей, и оно играет роль в процессе флокуляции дрожжей, который влияет на прозрачность пива.

Фото: ya.ru

Эксперты из Craft Beer & Brewing пояснили, как работает этот процесс. Визин является традиционным методом осветления пива. Оно способствует осаждению дрожжей из суспензии, делая пиво прозрачным. Для получения визина используют плавательные пузыри некоторых тропических и субтропических рыб. Пузыри мацерируются и растворяются в течение нескольких недель в разбавленных пищевых кислотах, что приводит к образованию мутного, бесцветного и вязкого раствора, состоящего в основном из белка коллагена.

Однако, благодаря современным передовым технологиям, использование визина уже не так распространено, как ранее. Это обрадовало веганов, которые прежде не могли наслаждаться пивом, содержащим визин. В настоящее время многие пивоварни отказываются от этого ингредиента в пользу более современных методов производства пива.

Если вы хотите узнать, содержит ли ваш любимый бренд пива визин, существует база данных Barnivore. В этой базе вы можете найти список из более чем 57 000 различных сортов пива, вин и ликеров, а также информацию об их ингредиентах. Это поможет веганам и тем, кто предпочитает избегать продуктов животного происхождения, сделать осознанный выбор при выборе напитков.

Таким образом, использование визина в производстве пива было распространено в прошлом, но современные технологии делают его использование менее распространенным, что радует тех, кто следит за своим питанием и выбирает веганские варианты. Благодаря базе данных Barnivore, потребители теперь могут легко найти информацию об ингредиентах в различных напитках и сделать информированный выбор.