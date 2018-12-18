Американский пилот рассказал, почему еда в самолете может быть опасна

Американский пилот Рэнди Джонс утверждает, что еда, подаваемая пассажирам в самолете, может быть крайне опасна для их здоровья и самочувствия.
Об этом Рэнди Джонс рассказал в интервью британскому изданию The Sun.
По словам американского пилота, зачастую экипаж самолета не соблюдают элементарные санитарные правила. Например, предупреждает Рэнди Джонс, чуть ли не самую большую опасность из подаваемых продуктов питания на самолете представляет самый обыкновенный кофе. Дело тут в том, откровенничает мужчина, что вода на борту хранится в загрязненных резервуарах.
Также, утверждает Рэнди Джонс, бортпроводники зачастую не меняют своих перчаток после того, как убрали мусор и отходы за пассажирами прошлого рейса. Получается, указывает Джонс, еду своим клиентам сотрудники авиакомпании подают в тех же перчатках, в которых некоторое время назад наводили уборку.
Также британское издание The Sun сообщает, что еда на борту самолета редко бывает свежей — скорее всего, ее приготовили как минимум несколько суток тому назад.
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Фото: instagram.com/johsara
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