"Праздновал, будто выпустили из тюрьмы": канадский хоккеист о жизни в России

После довольно успешной и продолжительной карьеры в Национальной хоккейной лиге канадский нападающий Тедди Перселл решил продолжить играть в хоккей в России, заключив контракт с хоккейным клубом "Авангард" из Омской области. Но в России Перселлу, мягко говоря, не понравилось.

Так, вернувшись на родину, Тедди Перселл рассказал о том, как тяжело ему пришлось в России. По его словам, покидая страну, он чувствовал себя так, будто его выпустили из тюрьмы.

По мнению Тедди Перселла, подавляющее большинство российских мужчин просто-напросто страшные. В связи с этим он удивился тому, что в России есть красивые девушки. Они, по сравнению с мужчинами, уверен Тедди Перселл, выглядят просто великолепно. Но, к сожалению, посетовал Перселл, почти не знают английского языка.

Также Тедди Перселла удивило то, как живут россияне. По его словам, их квартиры "размером с ванную", но все при этом носят дорогие, фирменные вещи от всемирно известных брендов. Те, кто не любят "дорогие шмотки", говорит Перселл, зачем-то покупают себе дорогущие машины.

Канадскому хоккеисту не понравилось то, что в России приходится очень много и долго летать. При этом, удивляется Тедди Перселл, российские хоккеисты тренируются еще и в отпуске. Зачем, ему непонятно. Также он посетовал, что в России много хороших, по-настоящему талантливых хоккеистов, но практически отсутствует тренерская мысль — игроки бегают по площадке без какой-либо идеи или цели.

Тедди Перселл резюмировал, что в России ему пришлось тяжело. По его словам, он впал в депрессию и потерял семь килограммов. А как только у него закончился контракт с омским "Авангардом", он, по его же словам, тут же сбежал, не забрав даже свою хоккейную экипировку.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что известный российский хоккеист Николай Кулемин, неоднократно выступающий за сборную России по хоккею с шайбой, всерьез задумался о получении канадского гражданства. "Мои дети заслуживают жить в свободной стране", — заявил нападающий.

Фото: официальная страница Хоккейного клуба "Авангард" на facebook. com

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