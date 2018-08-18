Уроженец Грузии установил новый мировой рекорд по сборке Кубика Рубика

Выходец из Грузии Вако Марчилашвили, будучи под водой, собрал несколько Кубиков Рубика на скорость и попал на страницы Книги рекордов Гиннеса.

Так, 18-летний молодой человек расправился с шестью известными во всем мире головоломками за каких-то 104 секунды.

Отметим, что Вако Марчилашвили регулярно участвует в самых разнообразных турнирах по сборке Кубиков Рубика. Так, например, юноша является двукратным чемпионом Грузии в этом состязании. Интересно, что под водой он собирал головоломку впервые. И с первой же своей попытки Марчилашвили удалось побить прошлый мировой рекорд. Он принадлежал американцу Энтони Бруксу — он собрал под водой пять Кубиков Рубика за 78 секунд.

Но не обязательно собирать игрушку под водой, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Так, например, мировой рекорд по сборке Кубика Рубика в обычных условиях принадлежит американскому подростку Патрику Понсу. Так, чтобы собрать на скорость игрушку, у тинейджера ушло 4,69 сотых секунды.

Кубик Рубика — известная во всем мире механическая головоломка, изобретенная в 1974 году венгерским архитектором Эрнё Рубиком. Мужчина заработал на своем изобретении целое состояние. Например, существует информация, что лишь один только Советский Союз заплатил предприимчивому венгру 3 миллиона долларов за право производить и реализовывать головоломку у себя в стране.

Ранее "Правда.Ру" писала о Феликсе Земдексе из Австралии - ему удалось собрать Кубик Рубика за 7 секунд.

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