Студент в США шел на работу всю ночь. За это начальство его наградило

20-летний Уолтер Карр получил машину за то, что всю ночь шел на работу. Американский студент боялся опоздать в свой первый день. Об этом сообщает Usa Today.

Кадр: Bellhops / YouTube

Уолтер долгое время не мог найти себе работу. Поэтому когда его приняли на должность грузчика в одну из компаний, он отнесся к этому крайне серьезно. За день до выхода на рабочее место у студента сломался автомобиль. Чтобы не опоздать, Уолтер посмотрел маршрут по навигатору и решил отправиться в компанию пешком. Выдвинулся он с вечера.

Студента подобрали полицейские. Они накормили его завтраком и доставили к месту работы. Когда об этой истории узнал глава компании Люк Марклин, он захотел лично встретился с Уолтером. В итоге руководитель подарил молодому человеку автомобиль Ford Escape 2014 года.

"Я хотел прийти раньше восьми и показать, что у меня есть огромное желание получить эту работу любой ценой. Ничего не невозможно, пока сам не сделаешь это невозможным", - рассказал Уолтер.

Молодой человек учится в колледже по специальности "медицинские науки". В будущем планирует стать физическим терапевтом.