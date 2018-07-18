Игрок сборной Хорватии погасил кредиты всех односельчан

Форвард национальной сборной Хорватии Анте Ребич рассчитался по кредитам жителей родной деревни Имоцки. Сам футболист не афишировал свой поступок. Об этом стало известно от его бывшего партнера по команде Ловро Шиндика.
24-летний хорватский футболист Анте Ребич родился в небольшой деревне Имоцки. В девятнадцать лет Ребич покинул родную Хорватию, подписав пятилетний контракт с итальянской "Фиорентиной". Далеко не всегда проходящего в состав Ребича итальянский клуб часто отдавал в аренду. Так, Анте Ребич поиграл и во второй немецкой лиге за "РБ Лейпциг" и за итальянскую "Верону". Последним клубом хорватского форварда стал франкфуртский "Айнтрахт", который выкупил права на Ребича. С "Айнтрахтом" Ребич завоевал золотые медали немецкой Бундеслиги.
В 2014 году 20-летний Анте попал в заявку национальной команды на участие в чемпионате мира 2014 года в Бразилии. На турнире он сыграл в матчах против сборных Мексики, Камеруна и хозяев чемпионата Бразилии, но не забил ни одного мяча.
В 2018 году Ребич в составе национальной команды Хорватии стал серебряным призером чемпионата мира в России. На турнире он сыграл в матчах против сборных Нигерии, Аргентины, Дании, России, Англии и Франции. В поединке против аргентинцев Ребич отметился забитым мячом.
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