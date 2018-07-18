Костромичкам запретили петь "Шальную императрицу" в День города

Песни "Шальная императрица", "Угонщица" и "Рюмка водки на столе" изгнаны с Дня города в Костроме. Зато приветствуются композиции, посвященные малой родине. Они могут быть как собственного сочинения, так и написанные иными людьми.

Такие правила установили для конкурса "Открытый микрофон", он станет частью городского празднования. Проявить свои таланты приглашают всех желающих.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что в Новосибирске, Кирове, Самаре и Казани городское руководство запретило приглашать на детские новогодние праздники Дедов Морозов. Кто-то объяснил это борьбой с коррупцией, а кто-то — рекомендациями психологов.

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