Костромичкам запретили петь "Шальную императрицу" в День города

Песни "Шальная императрица", "Угонщица" и "Рюмка водки на столе" изгнаны с Дня города в Костроме. Зато приветствуются композиции, посвященные малой родине. Они могут быть как собственного сочинения, так и написанные иными людьми.
Такие правила установили для конкурса "Открытый микрофон", он станет частью городского празднования. Проявить свои таланты приглашают всех желающих.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что в Новосибирске, Кирове, Самаре и Казани городское руководство запретило приглашать на детские новогодние праздники Дедов Морозов. Кто-то объяснил это борьбой с коррупцией, а кто-то — рекомендациями психологов.
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Конфликт вспыхнул в одном из турецких отелей во время просмотра футбольного матча между Россией и Хорватией.
Конфликт вспыхнул в одном из турецких отелей во время просмотра футбольного матча между Россией и Хорватией.
"Волгоград-Арену" топят ливневые воды. Они уже смыли часть набережной и пешеходную дорожку к стадиону. Теперь же вода поступает во внутренние помещения.
О сложившемся раскладе политических сил в Турции и возможных действиях турецкой власти в этих условиях в видеостудии "Правды.Ру" рассказал директор Центра востоковедных исследований, тюрколог, кандидат политических наук, доцент Дипломатический академии Владимир Аватков.