Ученые уверены: чем у детей больше стресса, тем они умнее

Ученые пришли к выводу, что стресс, полученный в раннем детстве, способствует формированию отдельных областей головного мозга.
Специалисты из университета Радбуда заявили, что дети, пережившие неприятные события в подростковом возрасте являются более развитыми, нежели их сверстники.
Сообщается, что исследователи 20 лет наблюдали за детьми с раннего возраста. Ученые изучали взаимодействие малышей с их родителями и сверстниками, а также исследовал этапы развития головного мозга с помощью МРТ.
Выяснилось, что стрессовые ситуации влияют на взросление ребенка. Ученые обнаружили, что у тех малышей, которые в раннем возрасте пережили серьезные стрессовые ситуации, в подростковом возрасте наблюдалось развитие префронтальной коры и миндалины головного мозга.
Американские ученые нашли, какой именно отдел мозга человека отвечает за... предсказание будущего! Выяснилось также, что данной способностью обладают не какие-нибудь избранные представители человечества, а практически все люди. Просто из-за привычки рационально мыслить и вести себя так, как принято в обществе, мы подавляем в себе это свойство.
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