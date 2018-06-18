Физики подтвердили реальность жизни после смерти

Без исключения каждый из нас хоть один раз да задумывался о том, существует ли жизнь после смерти. Тех, кто жуть как боится небытия, слова профессора космологии и физики Калифорнийского технологического института Шона Кэрролла обрадуют.

Профессор заявил, что жизнь после смерти вполне себе может существовать. По его словам, душа человека, как и все в этом мире, представляет собой набор атомов, электронов и частиц иного рода. Все они схожи в одном — каждая из них во Вселенной имеет свое поле. Это значит, что после смерти человек продолжит существовать в ином виде. По мнению Шона Кэррола, все составляющие человеческой души не исчезают бесследно.

Шон Кэрролл поделился мнением, что подобное поведение частиц может подтверждать и существование других нематериальных вещей, таких, например, как ад или рай. Они, по убеждению исследователя, в контексте теории могут быть невидимыми квантовыми объектами нашей Вселенной.

Примечательно, что в сентябре прошлого года Шон Кэрролл говорил о том, что жизни после смерти не существует, и людям необходимо отказаться от мыслей и существовании "царствия небесного".

Шон Кэрролл заявлял тогда, что законы физической жизни "слишком понятны" для того, чтобы человечество тешило себя надеждой о новом существовании.

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