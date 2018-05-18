Американские ученые пришли к выводу, что определенные продукты питания способствуют укреплению когнитивных функций головного мозга и физического здоровья.
Как пишет издание Актуальные новости, во главе списка находится клюква. По данным диетологов, лесные ягоды являются самым необходимым продуктом для повышения интеллектуальных возможностей.
Ученые отмечают, что в клюкве присутствует огромное количество веществ, относящихся к категории антиоксидантов.
Также крайне полезной ягодой является черника. Все знают, что данная ягода положительным образом воздействует на зрительную систему.
Когда не хватает клюквы и черники для раскрытия так называемых интеллектуальныхА в том случае, если не хватает ягод в рационе, стоит включить в него свеклу и капусту. Эти овощи имеют жизненно необходимые головному мозгу микроэлементы, подытожили ученые.
Канадские ученые нашли взаимосвязь между питанием и здоровьем мозга. Для сохранения умственных способностей необходимо придерживаться определенного рациона. Однако специалисты из Научно-исследовательского института имени Ротмана забраковали большинство публикуемых прессой "диет для пожилых людей".
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