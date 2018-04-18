Астероид размером с Тунгусский метеорит сблизился с Землей

Астрономы на днях наблюдали, как мимо Земли пролетел астероид 2018 GE3, ширина которого, по предварительным расчетам, составила от 48 до 110 метров.

По данным портала Space.com, расстояние до планеты составило 192 тысячи километров, это вдвое меньше, чем до Луны.

Максимальное сближение с астероидом было зафиксировано 15 апреля. Отметим, что астероид в три-шесть раз больше челябинского метеорита, который упал на Землю 15 февраля 2013 года.

Эксперты отмечают, что если бы 2018 GE3 упал на Землю, это нанесло бы региональный, а не глобальный ущерб. К тому же, небесное тело могло бы разрушиться еще в атмосфере.

"Правда.Ру" ранее сообщала о приближении к Земле огромного астероида величиной с небоскреб. Астероид 2002 AJ129 мчит к Земле со скоростью 34 километра в секунду и вплотную приблизился к Земле 4 февраля.

Самое близкое расстояние составило более четырех миллионов километров, это в 10 раз больше, чем от Земли до Луны. Впервые астероид размером 1,2 километра в поперечнике заметили в 2015 году из гавайской обсерватории. Высокая скорость передвижения космического странника объясняется гравитацией Солнца, мимо которого астероид пролетит на расстоянии примерно в 18 миллионов километров, что по космическим меркам совсем близко.

Классифицировался гигант как потенциально опасный. Но в обозримом будущем он точно не пересечется с Землей. В NASA уверяют, что следят за ним более 14 лет и в точности знают его орбиту.

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