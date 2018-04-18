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Источник Правда.Ру

Астероид размером с Тунгусский метеорит сблизился с Землей

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Астрономы на днях наблюдали, как мимо Земли пролетел астероид 2018 GE3, ширина которого, по предварительным расчетам, составила от 48 до 110 метров.

Астероид размером с Тунгусский метеорит сблизился с Землей. 386009.jpeg

По данным портала Space.com, расстояние до планеты составило 192 тысячи километров, это вдвое меньше, чем до Луны.

Максимальное сближение с астероидом было зафиксировано 15 апреля. Отметим, что астероид в три-шесть раз больше челябинского метеорита, который упал на Землю 15 февраля 2013 года.

Эксперты отмечают, что если бы 2018 GE3 упал на Землю, это нанесло бы региональный, а не глобальный ущерб. К тому же, небесное тело могло бы разрушиться еще в атмосфере.

"Правда.Ру" ранее сообщала о приближении к Земле огромного астероида величиной с небоскреб. Астероид 2002 AJ129 мчит к Земле со скоростью 34 километра в секунду и вплотную приблизился к Земле 4 февраля.

Самое близкое расстояние составило более четырех миллионов километров, это в 10 раз больше, чем от Земли до Луны. Впервые астероид размером 1,2 километра в поперечнике заметили в 2015 году из гавайской обсерватории. Высокая скорость передвижения космического странника объясняется гравитацией Солнца, мимо которого астероид пролетит на расстоянии примерно в 18 миллионов километров, что по космическим меркам совсем близко.

Классифицировался гигант как потенциально опасный. Но в обозримом будущем он точно не пересечется с Землей. В NASA уверяют, что следят за ним более 14 лет и в точности знают его орбиту.

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