Не сидели сложа руки: Гавайи засмотрелись пикантными видео после ракетной тревоги

По данным портала для взрослых PornHub, жители американского штата Гавайи сразу после отмены угрозы ракетного нападения массово занялись просмотром соответствующего контента.

Аналитики сайта обнародовали статистику посещений на Гавайях за утро 14 января. Сообщается, что после сообщений с указанием срочно искать укрытие, число посетителей сократилось на 77 процентов.

Но уже спустя 16 минут показатель превысил среднее значение на 48 процентов. "Правда.Ру" ранее писала о том, что информацию, которая поступила на мобильные телефоны, а также каналы телевидения и радио на Гавайях о возможной ракетной угрозе, опровергли.

По словам губернатора американского штата Гавайи Дэвида Иге, ложная тревога была отправлена жителям штата по ошибке одного из сотрудников. Об этом чиновник заявил в эфире телеканала CNN.

Глава региона отметил, что инцидент произошел во время стандартной процедуры пересменки. Один из работников нажал не на ту кнопку, - рассказал Иге.