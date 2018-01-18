Россия в списке: названы регионы Земли, которым угрожает астероидный апокалипсис

Колумбийские ученые просчитали вероятность падения астероидов на всей территории Земли и заявили, что опасность угрожает северу России и Европы.

В материале, размещенном на arXiv.org, говорится, что только за последние век человечество наблюдало падение двух крупных метеоритов - Челябинского и Тунгусского метеорита.

"Что самое интересное, их эпицентры разделяет всего 2300 километров", - рассказывает Хорхе Сулуага из университета Антьокии в Медельине (Колумбия).

По словам Сулуаги, небольшое расстояние между точками падения Тунгусского метеорита и Челябинского болида заставили его задуматься не только о частоте падения крупных метеоритах и их последствиях, но и о том, какие точки на поверхности Земли больше подвержены подобной опасности.

Сулуага и его коллега Марио Сусеркия (создали необычную компьютерную модель Солнечной системы, в которой роль астероидов играли своеобразные "лучи света", движущиеся от Земли в сторону скоплений реальных небесных тел, а не наоборот.

В итоге выяснилось, что меньше всего подобные катаклизмы будут угрожать экваториальным и тропическим регионам планеты - Юго-Восточной Азии, центральной Африке и Южной Америке, и чаще поражать приполярные и умеренные широты Европы, России и Канады.

"Правда.Ру" ранее сообщала о том, что 27 ноября в соцсетях появилось видео, на котором запечатлено падение метеорита в Екатеринбурге.

По словам пользователя, выложившего видео, "ехали сегодня рано утром по россельбану в сторону екб, в 5:11 услышали громкий звук и заметили яркую вспышку". Отмечается, что в сети появились еще три видео с такими записями.

На кадрах записи видно, как яркий светящийся объект упал где-то в районе автодороги.При этом в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Свердловской области заявили, что к ним сообщений о падении метеорита не поступало.

Как отметил представитель Коуровской астрономической обсерватории имени К. Бархатовой Виктор Гроховский, "очевидцев фактически нет. Все три видео, которые выставлены, не совпадают. И вообще-то удивительно, если упал в городе метеорит, то должно было быть тысячи всяких сообщений".