Красноярское водохранилище покрылось "ледяными цветами"

Водохранилище в Красноярске покрылось "ледяными цветами". Необычные фотографии сделал врач Краевой клинической больницы. Об этом пишет издание prmira.ru.

Автор фото написал, что плавает в ледяной воде давно, но впервые видит такие узоры.

Он отметил, что ещё неделю назад водохранилище в Красноярске было совершенно чистым, а теперь покрыто льдом толщиной 15 сантиметров. И на нём в воскресенье "выросли" красивые зимние цветы.

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