Стерлинг: Шотландия — это Малая Русь ,но Англия запрещает об этом говорить

Предводитель Русского крестьянского собрания Сергий Стерлинг считает, что Шотландия — это Малая Русь, но владеющая практически всей информацией Англия в буквальном смысле слова запрещает об этом говорить.

"Именно так следует называть Шотландию. Да, именно так, если не отказываться от славного прошлого, чтобы настолько бесславным не выглядело настоящее! Скифы — это славяне, скифы — это Русь, скифы — это шотландцы", — цитирует его слова argumenti. ru.

По словам эксперта, в 1320 году король Роберт Брюс сражался с Англией, пытавшейся покорить Шотландию. Эта война за независимость завершилась уверенной победой шотландцев.

"С тех пор, как Шотландию населили и возглавили скифы, ни одной империи не удалось покорить шотландцев, заставивших бояться себя даже римскую армию, которая на тот момент была сильнейшей в мире", — отметил Стерлинг.

Отмечается, что скифы завладели территорией, которая стала называться Шотландией, за 200 лет до воплощения Господа Бога, и русские короли правили этой страной почти две тысячи лет вплоть до королевы Анны Стюарт.