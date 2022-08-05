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Стерлинг: Шотландия — это Малая Русь ,но Англия запрещает об этом говорить

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Предводитель Русского крестьянского собрания Сергий Стерлинг считает, что Шотландия — это Малая Русь, но владеющая практически всей информацией Англия в буквальном смысле слова запрещает об этом говорить.

Стерлинг: Шотландия — это Малая Русь ,но Англия запрещает об этом говорить

"Именно так следует называть Шотландию. Да, именно так, если не отказываться от славного прошлого, чтобы настолько бесславным не выглядело настоящее! Скифы — это славяне, скифы — это Русь, скифы — это шотландцы", — цитирует его слова argumenti. ru.

По словам эксперта, в 1320 году король Роберт Брюс сражался с Англией, пытавшейся покорить Шотландию. Эта война за независимость завершилась уверенной победой шотландцев.

"С тех пор, как Шотландию населили и возглавили скифы, ни одной империи не удалось покорить шотландцев, заставивших бояться себя даже римскую армию, которая на тот момент была сильнейшей в мире", — отметил Стерлинг.

Отмечается, что скифы завладели территорией, которая стала называться Шотландией, за 200 лет до воплощения Господа Бога, и русские короли правили этой страной почти две тысячи лет вплоть до королевы Анны Стюарт.

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Автор: Елена Ивченко
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