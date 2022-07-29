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Шутки Задорнова про Украину и санкции стали пророческими через семь лет

Интересные Новости

Почти пять лет назад не стало Михаила Задорнова. Но его шутки со временем все чаще переходят в разряд пророческих.

Так, например, через год после украинского Майдана, в 2015-ом, сатирик предсказал стране печальную судьбу:

"Украина войдет в историю как единственная страна, народ которой решил, что больше не хочет жить плохо, и после этого стал жить еще хуже", — пошутил Задорнов.

Прошло семь лет, и стало понятно, что он попал в яблочко: люди, вынесенные госпереворотом на вершину власти, привели Украину к краху, превратив некогда богатую советскую республику в страну — попрошайку, утратившую даже намек на "незалежность".

Сатирик предвидел даже санкции

Впрочем, пророческая шутка про Украину — не единственная в своем роде. Лет 10 назад Задорнов, не менее точно, чем Ванга, рассказывал со сцены про антироссийские санкции:

"Госдеп издал 34-ый том со списками, кому нельзя приезжать в США"…

"Европа топила дровами, дрова в Европу поставляла Россия, а в Украине их воровали"…

"США теперь умоляют Россию забрать обратно в СССР обнаглевших хохлов"…

Интересная пошла жизнь, раз сатирики становятся пророками.

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Автор: Ольга Лебедева
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