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Астролог: в августе мир перевернётся для всех

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Последний месяц лета, который начнётся через пару дней, будет весьма неспокойным. Причем для всех без исключений. И виной тому — звезды.

Астролог: в августе мир перевернётся для всех

Об этом со ссылкой на астролога Илью Першина сообщил портал "Городовой".

"В августе человечество ждет масштабная пертурбация. Мощные энергии вмешаются в наши планы, притянув в жизнь глобальные изменения", — цитирует издание слова астролога.

Начнётся всё, по словам Першина, уже в ближайший вторник, 2-го числа, когда пересекутся проекции орбит Земли и Луны, образовав лунный узел.

Если не вдаваться в подробности того, что будет происходить в небе над нашими головами (неподкованному человеку термины и рисунки звездных карт мало, что скажут, а специалисты в астрологии, наверное, все и сами знают), то в августе, согласно прогнозу, "мир перевернется для всех":

Нас ждут перемены в самых разных областях жизни. Причем "оптом". И потребуется немало усилий, чтоб приспособиться к изменившейся ситуации.

Однако, подчеркнул астролог, пугаться, а тем более паниковать, не надо, поскольку "ничего ужасного не случится":

"Просто надо помнить: грядут перемены. И быть к ним готовым", — говорит Илья Першин.

Причем перемены грядут не только в жизни отдельных граждан, но и "на уровне государства:

"В России будет очень большая турбуленция во властных структурах, очень много поменяется людей".

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Автор: Ольга Лебедева
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