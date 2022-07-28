Запашный напомнил предсказание Ванги о "глупом старике" и "бесах"

Эдгард Запашный в своем Telegram-канале опубликовал видео давнего интервью прорицательницы Ванги западным журналистам. В нем она говорит о событиях, которые происходят в мире сейчас.

Баба Ванга, рассказывая о том, что "увидела" в грядущем, описывает кровопролитие "на окраине большой страны", которое устроили "люди с черными душами и черными змеями на коже":

"Они снова будут убивать своих братьев. Бесы иудейского лжецаря прячутся под землей, они поклоняются сатане и приносят кровавые жертвы, но им осталось недолго. С востока и севера придут люди и изгонят бесов обратно в ад", — звучит голос болгарской провидицы.

Ванга говорит о том, что войну война начнётся по воле некоего "старика", который "с запада посмотрит на восток" и "будет смеяться в то время, когда "будут плакать дети":

"Он болен. В его голове бесы. Глупый старик", — говорит она.

Остановить же войну сможет новый император, "чье имя означает владеющий миром".

К слову, в том же самом интервью (на видео это есть) Ванга предсказала страшную болезнь, из-за которой "мы будем сидеть в домах, как в курятниках" и радоваться тому, что нам "продают воздух". Ничего не напоминает это ее предсказание?