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Пророчество Джуны: 2022-ой - время платить по счетам

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Самая известная экстрасенс Советского Союза Джуна Давиташвили, которая умерла в 2015 году, когда Украина только-только начинала жить в новой реальности, сделала несколько предсказаний о противостоянии ее с Россией.

Ясновидящая говорила, в частности, что именно в 2022 году "многих настигнет карма", потому что настанет время "платить по счетам".

Джуна "увидела", что экономический кризис, охвативший всю планету, завершится в 22-ом, потому что "мир перейдёт из одного состояния в другое" и советовала людям бизнеса пробовать себя в новом деле.

Кстати, согласно предсказаниям признанной советской целительницы, настанет время, когда отношения России и США "нормализуются". Они, по ее словам, не станут дружескими, но и откровенно враждебными быть перестанут — "останется некоторая напряженность".

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Автор: Ольга Лебедева
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