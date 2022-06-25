Фермер в Казахстане открыла ферму по разведению северных оленей

Жительница Западно-Казахстанской области Надежда Гурская открыла в Уральске ферму по разведению северных оленей, которых она привезла из Ханты-Мансийска. Сейчас на ферме уже четыре оленя, даже есть детеныш, который родился уже в Казахстане.

Женщина фактически стала новатором в родном городе, ведь когда она только задумывалась об открытии необычной фермы, многие лишь крутили пальцем у виска, однако Надежда не отказалась от мечты, передает Tengrinews. kz.

"Северных оленей нет нигде в Казахстане. Прежде чем их привезти, поездила по оленьим фермам в России. Пожила там, поучилась, попрактиковалась. Возникло желание открыть кусочек Севера, что-то необычное", — рассказала Надежда, которая по образованию является кинологом.

Чтобы северные олени не мучились от жары, фермер построила навесы, организовала поливалки. Учла она нюансы и в кормлении — например, мох лишайника Надежда привозит для них с Севера.

Также предпринимательница планирует в будущем построить на территории фермы сказочный городок для детей.