В ижевском зоопарке у чёрных ягуаров Багиры и Атау родился котёнок Нуар

В зоопарке Ижевска у пары чёрных ягуаров Багиры и Атау родился котёнок, который получил имя Нуар. Об этом пишет udm-info.ru.

По информации издания, Нуар появился на свет ещё 7 мая, однако его показали публике лишь 23 июня. У мамы котёнка не оказалось молока, поэтому сотрудники зоопарка взяли на себя роль кормилиц. Маленький ягуар получает свою бутылочку с молоком строго по расписанию, быстро растёт и набирает вес.

В зоопарке поделились, что котёнок очень любознательный и "разговорчивый", как его отец.

"Примечательно, что родители и малыш редкого чёрного окраса, так называемые чёрные пантеры", — отметили сотрудники зоопарка.

Ранее директор ростовского зоопарка Александр Жадоба сообщил, что некоторые жители региона заводят себе медведей и львов, а затем пытаются пристроить животных, понимая, что "наигрались".