В зоопарке Ижевска у пары чёрных ягуаров Багиры и Атау родился котёнок, который получил имя Нуар. Об этом пишет udm-info.ru.
По информации издания, Нуар появился на свет ещё 7 мая, однако его показали публике лишь 23 июня. У мамы котёнка не оказалось молока, поэтому сотрудники зоопарка взяли на себя роль кормилиц. Маленький ягуар получает свою бутылочку с молоком строго по расписанию, быстро растёт и набирает вес.
В зоопарке поделились, что котёнок очень любознательный и "разговорчивый", как его отец.
"Примечательно, что родители и малыш редкого чёрного окраса, так называемые чёрные пантеры", — отметили сотрудники зоопарка.
Ранее директор ростовского зоопарка Александр Жадоба сообщил, что некоторые жители региона заводят себе медведей и львов, а затем пытаются пристроить животных, понимая, что "наигрались".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Британское издание Express предположило, что произойдет с отношениями Великобритании и России в том случае, если британских наёмников казнят в ДНР.