Стилист: этим летом сандалии займут почётное место в мужском гардеробе

Стилист Марина Герман назвала главные тенденции летней мужской моды. По её словам, в этом сезоне почётное место в гардеробе займут сандалии.

Она пояснила в интервью Радио 1, что открытую обувь мужчинам можно носить даже с носками. Кроме того, эксперт подчеркнула: стильные сандалии хорошо смотрятся и с льняными костюмами, и с джинсами.

Как отметила специалист, мужской стиль сегодня стремится к андрогинности, а образ завоевателя уходит в прошлое.

"Мужчина может себе позволить выглядеть более женственно, в хорошем смысле. Стиль становится более расслабленным", — сказала Герман.

Стилист добавила, что в этом сезоне в моде будет интересный принт. Главными летними цветами, по мнению эксперта, станут лайм, шоколадный, розовый и голубой. Для выбора одежды она порекомендовала ориентироваться на тон кожи и цвет глаз: обладателям светлых глаз подойдут голубые оттенки, темноглазым мужчинам — горчичный цвет или хаки.

"Бижутерия тоже актуальна для мужчин в этом сезоне", — заключила специалист.