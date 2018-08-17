"Самый бедный президент в мире" отказался от пенсии сенатора

Хосе Альберто Мухика Кордано являлся главой Уругвая целых пять лет — с 2010 по 2015 годы. Во всем мире он известен как "самый бедный президент". И, стоит сказать, на то есть серьезные основания.

В то время, как он был главой Уругвая, Хосе Мухика жертвовал почти всю свою президентскую зарплату на благотворительность. Он заявлял, что ему вполне хватает тех денег, что у него остается. Мухика постоянно подчеркивал, что заработок среднестатистического уругвайца гораздо ниже.

Самой дорогой личной покупкой Мухики за все время президентства стал "Фольксваген Жук" 1987 года выпуска. Автомобиль стоил всего-то несколько тысяч долларов. Любопытно, что пару лет назад ему предложили продать его за миллион долларов, но "самый бедный президент" отказался от этой затеи.

После того, как Мухика ушел с поста президента Уругвая, он стал сенатором. У него была возможность работать в этой должности еще несколько лет, но он заявил, что устал и уходит с поста. 73-летний Мухика подчеркнул, что не отказывается от своей идейной борьбы, но пенсию сенатора получать не намерен.

Ранее "Правда.Ру" писала о "самом злобном президенте". Им по праву может считаться глава Филиппин Родриго Дутерте. Ему принадлежат много резких и критических высказываний в адрес верующих людей и религии в целом. Так, раз Дутерте назвал даже Бога глупцом, а чуть позже потребовал от населения страны доказательств существования Всевышнего.

Фото: википедия

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