В Томске создан аппарат, который позволит геймерам испытывать настоящую больше во время онлайн-игр.
Ученые Томского государственного университета создают прибор, который позволит пользователям онлайн-игр "чувствовать" удары и прикосновения.
По данным пресс-службы учебного заведения, изобретение будет воздействовать на кожу человека с помощью электрических импульсов. Разработчик прибора студент-радиофизик Андрей Косторной рассказывает, что таким образом будут созданы "фантомные иллюзорные ощущения" прикосновений и даже ударов.
Он также добавил, что аппарат будет подстраиваться под каждого человека индивидуально, а "электростимуляция сделает ощущения более яркими и четкими".
"Правда.Ру" ранее сообщала, что после нескольких дней непрерывной игры за компьютером молодой казахстанец попал с инсультом в реанимацию.
Об этом говорилось в сообщении, опубликованном на странице городской клинической больницы №7 Алма-Аты в социальной сети Facebook.
По данным медучреждения, мужчина был госпитализирован и провел около суток в реанимации в городской больнице Каскелена. После пережитого инсульта половина его тела была полностью парализована. Затем его перевезли в городскую клиническую больницу №7 Алма-Аты.
"Здесь специалисты инсультного отделения №1 смогли буквально "вытащить" молодого игромана с того света - была серьезная угроза необратимых изменений в головном мозге и даже летального исхода. Уже через несколько дней он смог вновь двигаться, затем и ходить самостоятельно, вернулась речь", - сообщают в медучреждении.
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