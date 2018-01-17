Заместитель главы дипмиссии Энтони Годфри заявил о том, что в Москве декабрь выдался довольно темным.
Годфри в интервью радиостанции "Говорит Москва" пожаловался на отсутствие солнечных дней в декабре. По его словам, "декабрь был темноватым. Не было вообще солнца. Я читал, что всего было 6 минут солнца в декабре в прошлом году. Я нашёл первое лето наше здесь очень мягким и теплым. Но не таким тёплым, как приём российских людей".
По данным сервиса "Яндекс.Погода", в 2017 году в Москве было всего 55 солнечных дней. В декабре солнце светило в Москве всего 0,1 часа, заявил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"У природы нет плохой погоды..." Скажите это тем, кто вынужден считать минуты до посадки в теплый салон автобуса, тем, кто прыгает на одной ноге, пытаясь согреться в условиях зимнего хаоса. Для всех нас без исключения животрепещущей темой, особенно зимой, является погода и ее прогноз. С какой долей вероятности можно определить, что день грядущий нам готовит? Возможен ли верный прогноз погоды и на какой период времени? Об этом в прямом эфире видеостудии Pravda.Ru рассказал Вадим Заводченков, ведущий специалист центра погоды "Фобос".
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