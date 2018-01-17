Американские дипломаты пожаловались на темноту в Москве

Заместитель главы дипмиссии Энтони Годфри заявил о том, что в Москве декабрь выдался довольно темным.

Годфри в интервью радиостанции "Говорит Москва" пожаловался на отсутствие солнечных дней в декабре. По его словам, "декабрь был темноватым. Не было вообще солнца. Я читал, что всего было 6 минут солнца в декабре в прошлом году. Я нашёл первое лето наше здесь очень мягким и теплым. Но не таким тёплым, как приём российских людей".

По данным сервиса "Яндекс.Погода", в 2017 году в Москве было всего 55 солнечных дней. В декабре солнце светило в Москве всего 0,1 часа, заявил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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