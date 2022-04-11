Необычное облако "странной формы", замеченное в небе над Аляской, заставило местных жителей, а потом и власти испугаться секретного оружия России.
Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail. Как следует из материала издания, фотографии облака начали появляться в соцсетях 7 апреля. На кадрах виден облачный шлейф в небе, уточняется, что снят он над Ленивой горой в Аляске.
Предположений на тему "что бы это значило" в комментариях немало. В основном люди склонялись к тому, что увидели
Местные военные и Координационный центр спасения Аляски даже подняли в воздух вертолёт, чтобы понять природу странного облака. Но ничего "подозрительного" не обнаружили.
"В результате расследования удалось выяснить, что странное облако — след коммерческого самолёта, летевшего над Аляской в Нью-Йорк. А пугающая картина — всего лишь игра света от лучей встававшего в то время солнца", — сообщили официальные лица Аляски.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
В план операции "Лондонский мост", так называется список траурных мероприятий после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, внесены коррективы. Об этом сообщил таблоид The Sun.