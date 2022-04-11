Daily Mail: на Аляске необычное облако приняли за секретное оружие Москвы

Необычное облако "странной формы", замеченное в небе над Аляской, заставило местных жителей, а потом и власти испугаться секретного оружия России.

Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail. Как следует из материала издания, фотографии облака начали появляться в соцсетях 7 апреля. На кадрах виден облачный шлейф в небе, уточняется, что снят он над Ленивой горой в Аляске.

Предположений на тему "что бы это значило" в комментариях немало. В основном люди склонялись к тому, что увидели

метеорит,

след НЛО,

разбившийся спутник,

российское сверхсекретное оружие.

Местные военные и Координационный центр спасения Аляски даже подняли в воздух вертолёт, чтобы понять природу странного облака. Но ничего "подозрительного" не обнаружили.

"В результате расследования удалось выяснить, что странное облако — след коммерческого самолёта, летевшего над Аляской в Нью-Йорк. А пугающая картина — всего лишь игра света от лучей встававшего в то время солнца", — сообщили официальные лица Аляски.