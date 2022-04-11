Астролог предсказала "бескрайний" рост цен на газ

Известный благодаря интернету астролог Анжела Перл рассказала, что сулят звёзды мировой экономике. По её словам выходит, что ничего обнадёживающего.

Астролог отмечает, что с 12 апреля начинается очень мощное "соединение планет" — Юпитера и Нептуна. В последний раз такое было в 1856 году и принесло оно человечеству много изобретений и открытий в медицине и психологии:

научные труды Юнга,

открытия Николы Тесла,

люди стали заправлять машины газом.

Но на этот раз, говорит Анджела Перл, в течение ближайших 13 лет "научных прорывов будет мало", хотя перемены, которые несёт в соединение планет Юпитер, коснутся каждого землянина.

"Нептун, по своей природе газовый гигант, символизирует газ. Поскольку в соединении планет присутствует и Венера, символизирующая деньги, стоит готовиться к увеличению цен на газ. А будет это увеличение, из-за влияния Рыб, безграничным. Юпитер же поспособствует тому, что цены вырастут не только на газ, но вообще на всё".