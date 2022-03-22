Киберпреступники освоили эффективный способ кражи данных через поддельные окна браузера Google Chrome.
До недавнего времени хакеры создавали бутафорские окна SSO с помощью HTML, CSS и JavaScript, но обычно они выглядят несколько подозрительными. Теперь злоумышленники научились создавать фальшивые страницы, которые довольно точно имитируют всплывающие окна. Регистрация на сайте возможна посредством других сервисов, к примеру, аккаунтов Google или Apple.
Новая мошенническая схема, получившая название "атака браузера в браузере" (Browser in the Browser (BitB) Attack), представляет собой создание фейкового окошка в браузере на фоне подлинного.
Согласно информации издания BleepingComputer, всплывающие окна в браузере Google Chrome не только точно копируют оригинальный дизайн (на одном из ресурсов имеются шаблоны для фишинговых атак), но и URL-адреса. Введённые в фейковом всплывающем окне логин и пароль попадают в руки хакеров.
Единственным способом уберечь свои данные служит старая рекомендация не посещать подозрительные веб-ресурсы.
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