Историк Фёдор Гайда: "В том или ином виде монархия в России упорно возрождается"

Доцент истфака МГУ Фёдор Гайда, рассуждая о последствиях Февральской революции, произошедшей 105 лет назад, оценил, насколько закономерен был крах монархии.

По его словам, во времена царствования Николая II славянофилы говорили, что русская монархия не может существовать без народного доверия. Историк убеждён: в этом они были правы. Как отметил эксперт, если возникает политическая изоляция правителя и активный класс отказывает ему в доверии, то монархия жить не будет.

Доктор исторических наук пояснил, что престолонаследие не является обязательным условием такой формы правления.

"Когда речь идёт о русской монархии, обычно имеют в виду престолонаследие и, что ещё важнее, её законность. Скажем, сталинскую монархию законной не назовёшь: в советской Конституции нигде не говорилось, что главой государства является генсек. Законным руководителем был Михаил Калинин", — сказал Гайда в интервью argumenti.ru.

При этом он добавил, что монархия в том или ином виде "упорно возрождается" в России при разных обстоятельствах. Историк подчеркнул: эта форма правления позволяет принимать быстрые решения.

"В стране, имеющей самую большую сухопутную границу в мире, неизбежно будет создаваться в той или иной степени авторитарный режим", — заключил специалист.

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