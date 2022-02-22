Календарь Майя про зеркальную дату 22.02.2022

Сегодняшняя зеркальная дата — 22.02.2022 — уже побила все возможные рекорды по части предсказаний и пророчеств. В их рядах несколько подзатерялось самое, пожалуй, древнее.

Индейцы из племен Майя, календарь которых до сих пор не никто не может истолковать до конца, оказывается, содержит предсказание, касающееся сегодняшнего дня. Его обнаружило ФАН.

Напомним, одно из самых известных — исполнения которого мир ждал с замиранием сердца -пророчеств утверждало, что в 2012 году наступит конец света. Тогда, что называется, "пронесло". Однако эксперты не "разочаровались" и не внесли календарь Майя в раздел фантастики.

По одной из версий, 2012 год стал всего лишь завершением Эпохи Пятого Солнца, как её называли древние индейцы. Наши астрологи употребляют название Эпоха Водолея. Так вот в древних писаниях есть строки, которые говорят о неминуемых переменах при смене каждой из эпох. Без указания точной даты конца света.

Теперь толкователи повнимательнее всмотрелись в календарь Майя и увидели, что предсказания, скорее всего неточно интерпретированы. Некоторые уверяют, что на самом деле майя имели в виду зеркальную дату 22.02.2022.

В книге предсказаний Майя "Чилам Балам" следующий за Эпохой Пятого Солнца период называется "Бесконечная ночь", а его ангела зовут "Лгун". Говорят, что, судя по событиям последнего десятилетия, этот ангел уже давно прибыл в наш мир, разнося семя раздора, всеобъемлющей лжи и заблуждений.

К слову, новое толкование древнеиндийского календаря не особо сильно расходится с пророчеством знаменитой болгарской прорицательницы Ванги:

Мистические шесть двоек февраля: что видела в них Ванга

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен