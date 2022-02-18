Папа Римский согласился помочь жителю Серпухова в пополнении коллекции монет

Юрист Сергей Горбатов из Серпухова после поездки в Европу начал собирать необычные местные монеты. Недавно он обратился к Папе Римскому с просьбой отыскать редкий экземпляр для его коллекции.

Папа Римский Франциск

В интервью интернет-изданию "Подмосковье Сегодня" Горбатов отметил, что начал коллекционировать монеты примерно пять лет назад.

"Подумал, что будет интересно собрать все "железяки" из разных стран мира", — поделился мужчина.

Когда началась пандемия коронавируса, юрист перестал путешествовать, поэтому решил покупать и обмениваться монетами с другими коллекционерами. Кроме того, он написал письмо Папе Римскому Франциску с просьбой предоставить ему монету в 20 евро из Ватикана, ведь в свободной продаже таких не бывает.

Позже Горбатов получил ответ от главы Католической церкви. Его включили в реестр людей, допущенных к приобретению уникальных экземпляров.

"Я собрал материал об истории Папского монетного двора, хочу разобраться в этом подробнее", — заключил юрист.

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