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Автор Ольга Лебедева

Рунолог не исключил, что в будущем Украина помирится с Россией и Белоруссией

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Недавно белорусский президент, говоря о Союзном государстве, допустил вероятность того, что его границы "лет через 15" расширятся за счёт вступления ряда бывших республик СССР. В том числе и Украины.

Рунолог не исключил, что в будущем Украина помирится с Россией и Белоруссией

Сейчас из-за истерии, развернувшейся с подачи западных СМИ на территории Европы, такой исход дела кажется маловероятным. Об этом говорят не только политики и политэксперты, но и предсказатели.

Например, знаменитый рунолог Игорь Вечерский в интервью порталу "Слово и дело" рассказал, что он "не видит" в ближайшие 15 лет "существенных перемен в политике Украины":

"Впереди немало конфликтов. Простых и лёгких путей преодоления кризиса отношений между некогда братскими народами России, Белоруссии и Украины нет. Но велика вероятность того, что в Киеве появится политик, который найдёт в себе силы и смелость вывести Украину из-з под влияния иностранного истеблишмента. Для него вопрос воссоединения стран станет делом всей жизни. Причём опираться он будет на силу и материальные инвестиции Союзного государства", — сказал рунолог.

К слову, напомним, в начале декабря прошлого года Игорь Вечерский предсказывал возникновение новых, серьёзных конфликтов между Россией и Украиной, инициатором которых станет "третья сторона", которая приложит массу усилий для накаливания страстей.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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