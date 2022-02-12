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Автор Ольга Лебедева

Чего ждать от зеркальной даты 22.02.2022, рассказал известный эзотерик

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22 февраля люди, склонные верить в приметы, мистику и прочие "чудеса", считают "очень важной датой" и ждут в этот "зеркальный" день — 22.02.2022 — глобальных событий и перемен. В интернете уже появилась масса описаний "ритуалов", которые надо совершить, чтобы привлечь в свою жизнь любовь, благополучие, удачу, здоровье или иные блага.

Чего ждать от зеркальной даты 22.02.2022, рассказал известный эзотерик

Насколько оправданы ожидания, рассказал эзотерик Денис Широков, известный россиянам по его участию в программе "Тайны Чапман".

По его словам, "зеркальные дни", несомненно, несут в себе некий посыл, но распорядиться этой силой правильно — это надо уметь. Да и вообще, особо верить в "пришествие чуда" в эту конкретную дату не стоит:

"За последние 20 лет зеркальных дат было немного — всего шесть. Например, 12.02.2012, 11.02.2011 и т. д. И ни в одну из них ничего эпохального не случилось, — говорит эзотерик. — Начнем с того, что календарь придумало человечество, сейчас мы считаем 2022 год от Рождества Христова, а до его рождения ведь тоже была жизнь на земле. Значит, отправная точка уже выбрана неверно. Но мы считаем от того, про что знаем. А Вселенная — то не в курсе, чего мы там себе напридумывали и ей до нашего календаря дела нет".

Широков уверен: Вселенной глубоко наплевать на попытки людей хронометрировать время. Для неё прошлое-настоящее-будущее собраны в одной точке. И "достучаться" до мироздания можно абсолютно в любой день. Если очень надо.

Но, магические ритуалы должен делать только специалист, который знает все тонкости ритуала.

Что же касается 22.02.2022, то Денис Широков дал-таки один совет:

"Поскольку зеркальная дата имеет свою энергию, как и все на нашей планете, в такие дни не надо проявлять негативные эмоции, посылать отрицательную энергию в свой или чужой адрес, нужно следить за своими поступками или мыслями, чтобы они не были направлены во вред. Потому что все, что вы излучаете в этот день, будет отзеркалено и вам же возвращено".

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Автор: Ольга Лебедева
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